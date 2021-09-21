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Верещук рассказала, чего ждут от визита Зеленского в США: Байден должен определиться Также "слуга народа" озвучила внешнеполитические приоритеты Украины

В Украине от визита президента Владимира Зеленского в США, где он участвует на 76-й Генассамблее ООН, ждут не только результатов от его обращения ко всем народам мира, но и определенности от американского президента Джозефа Байдена относительно его геостратегической позиции. Об этом в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны, депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Верещук также сообщила, что Владимир Зеленский должен вернуться в Киев уже в ближайший четверг, 23 сентября.

"Мы ожидаем от этого визита не только выступления на 76-й Генассамблее ООН, не только обращения украинского лидера ко всем народам. Сейчас Джозеф Байден в любом случае должен был бы уже выразить, по крайней мере, геостратегическую позицию США в данном контексте, в данных обстоятельствах исторических, ибо это действительно исторические события", — сообщила она.

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Ирина Верещук также расставила приоритеты, касающиеся стратегии Украины, как на международном уровне, так и с учетом внутренних экономических потребностей

"Мне кажется, что у нас основной приоритет — это соглашение с США по обороне, которое нужно наполнить содержанием. Может быть наполнено (соглашение – ред.) уже вскоре. И следующее — это сотрудничество с Великобританией. Они (Великобритания – ред.) тоже имеют определенные амбиции. И (третий приоритет –ред.) модернизация собственных вооруженных сил — вот основное, на что мы должны сейчас ставить. Конечно, мы должны двигаться, и мы должны достигать стандартов, все это должно быть. Но знаете, будет соглашение США — это будет немножко по-другому, будет намного быстрее, и будет намного больше возможностей финансовых", — сообщила нардеп, отметив, что в Украине должны понять, как работать с американскими гигантами так, чтобы им было это интересно и полезно.

Отмпетим, что, по словам бывшего советника президента РФ Андрея Илларионова, Джо Байден оказался под угрозой импичмента. По мнению эксперта, такая ситуация сложилась из-за геополитической неудачи, связанной с выводом американских войск из Афганистана. Байдена критикуют не только оппоненты, но и союзники, отметил бывший советник Владимира Путина. "В средствах массовой информации США последние три месяца энергично обсуждается вопрос импичмента господину Байдену. После оставления Кабула и оставления военной техники на 85 млрд долларов на территории Афганистана эти призывы стали раздаваться не только со стороны республиканцев, но и демократов. Газета The Washington Post, традиционно воспринимаемая как рупор Демократической партии, регулярно публикует соответствующие статьи. CNN публикует соответствующие статьи — тоже средство массовой информации, ассоциирующееся с Демократической партией",- заявил Илларионов.

О визите Владимира Зеленского в США высказал мнение украинский дипломат Александр Левченко. По его словам, встреча Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем может иметь неплохой промежуточный результат, хотя сам визит решающим не будет. "Главное — это его (президента Зеленского – ред.) выступление перед столь уважаемым собранием, как Генассамблея ООН, и те месседжи, которые будут говорить, прежде всего, о деоккупации наших территорий, и Донбасса и, прежде всего АРК, потому что оккупация началась с Крыма. И закончиться тем, что Крым должен стать украинским полуостровом", — сообщил дипломат.