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Верещук о новом собрании "слуг народа" в Трускавце: возвращаемся к первоисточникам В монобольшинстве рассчитывают на плодотворную коммуникацию с президентом

Второе собрание народных депутатов от "Слуги народа" в Трускавце при участии президента Владимира Зеленского будет проходить в формате "стратегической сессии".

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Я не могу сказать, что это будет обучение. Я прочитала в Telegram-каналах, что будет Трускавец и это будет учеба. Я думаю, что нет, думаю, что это будет встреча с президентом, и это будет стратегическая сессия, когда мы учимся коммуницировать и возвращаемся к нашим первоисточникам, потому что мы начинали с достаточно плодотворной коммуникации, затем из-за загруженности президента у нас немножко уменьшилась динамика по общению. Сейчас мы хотим все это восстановить, чтобы общение было предметным и в формате диалога, нам нужно встречаться и как можно чаще это делать", - сказала "слуга народа".

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На вопрос, о чем бы она спросила президента на стратегической сессии, Верещук ответила:

"Оборона и безопасность - это те вопросы, которые нас волнуют. Это наши отношения с Министерством обороны, то, что мы хотим донести президенту, что ГОЗ не выполняется (государственный оборонный заказ - ред.), что есть задолженности по заработной плате, когда мы говорим о стратегии в целом".

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Ранее Telegram-канал "УП. Off the record" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский с 2 по 5 октября соберет свою фракцию "Слуга народа" на новый учебный тренинг в Трускавце.

Ожидается, что на собрании будут говорить о "будущем", в том числе о кадровых решениях.

Подобное мероприятие, так называемая "Школа депутата", уже проходило в Трускавце в 2019 году.