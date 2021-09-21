18:11, 21 сентября

Лучший за последние 15 лет: экономист рассказал, что хорошего в новом госбюджете Олег Устенко рассказал, что ему нравится в проекте бюджета на следующий год

Государственный бюджет на 2022 год является одним из лучших, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Если мы говорим в целом об этом бюджете, то он намного лучше тех бюджетов, которые я видел последние 15 лет. Что мне очень нравится в этом бюджете, — что меньший процент валового внутреннего продукта перераспределяется через государственный бюджет. А это значит, что роль государства становится меньше, и больше отдается власти и сил для развития частного бизнеса, и больше власти и силы получают местные бюджеты", — сказал он.

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Также, по словам эксперта, расходы растут медленнее доходов.

"Еще мне нравится, что снижается дефицит государственного бюджета. Да, формально он находится в пределах 3,5% ВВП, но с позитивной точки зрения мы видим, что расходы этого бюджета растут меньшими темпами, чем доходы государственного бюджета. Также в этом бюджете есть возможность выйти на полностью бездефицитный уровень, если мы не будем учитывать те выплаты, которые должны идти по долгам", — сказал он.

Напомним, 15 сентября Министерство финансов представило проект государственного бюджета Украины на 2022 год. В проект госбюджета на безопасность и оборону запланировали почти 320 млрд грн, на образование - 172 млрд грн, на медицину - почти 194 млрд, социальную защиту - 320 млрд. Возрастет бюджет Пенсионного фонда - до 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн, на погашение госдолга - 393 млрд грн.

Ранее об основных параметрах госбюджета на 2022 год в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко.