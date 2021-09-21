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Закон об олигархах приведет к узурпации власти - экс-секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что "власть не может объяснить, чего хочет"

Так называемый законопроект об олигархах в случае его принятия приведет к тому, что СМИ будут тотально контролироваться властью, и украинцам от этого не станет легче. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Я об этом открыто говорю: я там (в законопроекте - ред.) не вижу позитивного сценария для Украины. Единственное, что может произойти, если этот закон сработает, - все олигархи лишатся своих медиаактивов. Это все, на что направлен этот закон. И вот вопрос, где они (СМИ – ред.) окажутся, давайте будем моделировать. Ясно, что именно власть будет пытаться их подобрать…" - сказал экс-секретарь СНБО.

"Это будет деолигархизация по-украински, когда не Украина становится сильнее, а Офис президента. А это путь к узурпации. Поэтому это закон так критикуют, наши западные партнеры критикуют. Есть просто цель прийти в парламент и что-то продвигать, а о последствиях никто не думает. Я общался со многими коллегами. Тех, кто общался с представителями власти по поводу законопроекта, удивила неготовность и непонимание власти объяснить, чего они хотят. И это создает ощущение недоверия. Никто из тех, с кем я общался, не понимал логики, а они же привыкли к тому, что государственная политика должна быть предсказуемой. И думаю, что у многих украинцев тоже нет доверия к этой инициативе, они понимают, что под лозунгом деолигархизации им лучше не будет. Скорее всего, преимущества получат представители власти", - сказал Данилюк.

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов. В частности, предусматривается установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, говорится о создании Реестра олигархов.

Директор Института мировой политики Евгенний Магда считает, что закон об олигархах повторяет путь, которым в свое время шел Кремль. "Приход к власти подполковника ФСБ, а затем закручивания гаек, после которого Михаил Ходорковский поехал на 10 лет шить рукавицы, Борис Березовский был вынужден эмигрировать в Лондон, а затем его там нашли повешенным. Я бы не хотел такой судьбы ни одному из украинских богачей", — сказал он.