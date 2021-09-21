16:58, Сегодня

"Модель Лукашенко в Украине": нардепы раскритиковали резонансный закон об олигархах Законопроект может привести к узурпации власти, считают Олег Синютка и Ярослав Железняк

Закон об олигархах в случае принятия может стать инструментом узурпации власти в Украине.

Такое мнение высказали в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народные депутаты Украины Олег Синютка и Ярослав Железняк.

"У нас нет законопроекта, который был бы направлен на борьбу с олигархами. Потому что если бы такой законопроект был не по названию, а по содержанию, он бы был единодушно поддержан оппозицией. Законопроект, который называют сегодня как антиолигархический, на самом деле об узурпации власти, создании некой "модели Лукашенко" в Украине. А во-вторых - о давлении на свободу слова, о давлении на независимые СМИ. И мы считаем, что в таком виде принимать законопроект нельзя. Тем более, что если мы действительно идем к стандартам ЕС, необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии", - заявил нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Читайте также: Ляшко раскритиковал закон об олигархах: эта проблема решается иначе

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк отметил, что этим законом даются чрезвычайные полномочия СНБО и президенту.

"По Конституции у них нет таких полномочий. Если мы раз это сделаем, они докинут туда все остальное. И после этого будет действительно узурпация", - подчеркнул он.

Читайте также: Закон об олигархах ведет к "путинизации" Украины – экс-нардеп

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.