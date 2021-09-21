15:04, Сегодня

Попахивает Кремлем — политолог о законе об олигархах Евгений Магда высказался о громком законопроекте

Закон об олигархах повторяет путь, которым в свое время шел Кремль, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор Института мировой политики Евгений Магда.

"К сожалению, это уже было в России. Приход к власти подполковника ФСБ, а затем закручивания гаек, после которого Михаил Ходорковский поехал на 10 лет шить рукавицы, Борис Березовский был вынужден эмигрировать в Лондон, а затем его там нашли повешенным. Я бы не хотел такой судьбы ни одному из украинских богачей", — сказал он.

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По словам эксперта, методы власти напоминают преследования.

"Я знаю, что в Украине есть традиции ненависти к богатым людям. Но я знаю, что на данный момент ни в одной европейской стране нет юридического определения "олигарха". И меня удивляет, когда секретарь СНБО Данилов говорит о запуске системы мониторинга олигархов еще до того, как принят соответствующий закон при всей контраверсийности этого акта. Это напоминает такие превентивные преследования. По моему мнению, это действительно слишком попахивает Кремлем, чтобы на это спокойно смотреть", — сказал он.

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.