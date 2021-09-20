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Россия может начать более жесткую волну дестабилизации Украины - экс-министр Павел Климкин подвел итоги выборов в Госдуму РФ

После выборов в Государственную Думу России Кремль может начать более жесткую волну дестабилизации Украины.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

По его словам, "выборы" в Госдуму РФ вполне прогнозируемы, поскольку почти весь российский электорат "полностью имперский и националистический".

"Запад будет их критиковать, но на этом остановится. РФ теперь может начать новую, более жесткую волну дестабилизации Украины", - заявил экс-глава МИД.

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Напомним, выборы в Госдуму России прошли в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Госдеп США заявил, что выборы в Госдуму РФ "состоялись в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению". Также США не признают проведение выборов в Госдуму на суверенной украинской территории.

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании принимали участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.