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США не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированной части Украины – заявление Госдепа США призвали Россию выполнять свои международные обязательства и уважать права человека

США не признают проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждают поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Госдепа США. В частности, отмечается, что выборы в Госдуму РФ "состоялись в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению".

"Использование российским правительством законов относительно "экстремистских организаций", "иностранных агентов" и "нежелательных организаций" серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", - говорится в сообщении.

Также в Госдепе отметили, что российские власти препятствовали ОБСЕ наблюдать за выборами, что противоречит международным обязательствам России.