18:55, Сегодня

Очень хороший инструмент — политолог о выступлении Зеленского в ООН Богдан Ференс рассказал, какие возможности открывает перед Украиной поездка президента

Чего сможет добиться Украина после встреч президента Владимира Зеленского с главами ООН и НАТО, рассказал политолог Богдан Ференс в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Это уникальная возможность прокоммуницировать. Выступление (президента Зеленского на Генассамблее ОООН — ред.) носит достаточно серьезный характер. Напомню, что в прошлом году выступления были онлайн, в этом году я бы не сказал, что Ассамблея работает в полноценном формате, и физическое присутствие оффлайн — это очень хороший инструмент, чтобы донести свой месседж. Месседж был заявлен, мы будем напоминать мировому сообществу о Крыме и конфликте на востоке, об оккупации. Но у меня есть рекомендация для нашей делегации — нужно также поработать над повесткой дня самой Ассамблеи. Наши вопросы суперважны для нас, и тут задача — убедить не только партнеров, а и тех, кто не всегда готов нас поддерживать, в том, чтобы на каких-либо резолюциях и решениях мы эту поддержку находили", — сказал он.

Читайте также: Выносим вопрос Крыма на более высокий уровень — эксперт о важных встречах Зеленского

Эксперт напомнил о дополнительных возможностях для Украины.

"С другой стороны, есть еще форматы многостороннего характера, когда можно встречаться в кулуарах, проводить встречи. Это дополнительные возможности, чтобы обсудить точечные вопросы двухстороннего характера. Поэтому максимально эффективно нужно использовать такой визит, не ждать, что мы полноценно сможем убедить всех членов ООН в том, что наши проблемы — это их прямые приоритеты, но в то же время и предложить определенную свежесть. Иногда нам не хватает свежести в международной политике", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк, где встретится с генеральным секретарем НАТО, генсеком ООН и лидерами нескольких государств. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ключевым вопросом участия президента в заседании Генассамблеи станет тема Крыма.

По мнению эксперта-международника Руслана Осипенко, эта встреча выводит Украину на новый уровень решения вопроса по деоккупации Крыма и Донбасса. "Это веская причина для нас как для государства поддерживать ту динамику, которую задала "Крымская платформа" с вопросом возврата Крыма и деоккупации Донбасса. Фактически мы выносим этот вопрос на более высокий уровень. Учитывая, что представителя ООН не было на "Крымской платформе", теперь президент едет туда и может с трибуны поднять этот вопрос", — сказал он.