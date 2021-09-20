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Украине пора перестать "подставлять другую щеку" – эксперт об обстрелах на Донбассе По словам Олега Жданова, Россия регулярно устраивает обстрелы из дальнобойной артиллерии, применение которой запрещено

Ситуация на востоке Украины рядом с линией разграничения остается напряженной. Боевики наращивают количество обстрелов позиций ВСУ. О том, как противостоять агрессии российских наемников на Донбассе, в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что Украина сегодня сама позволяет России совершать регулярно провокации. Жданов подчеркнул, что до тех пор, пока Украина "будет подставлять вторую щеку России", нападения со стороны боевиков не прекратятся.

"Нам остается защищать свой суверенитет. Это с нашего разрешения Россия такая безнаказанная. Мы до сих пор официально не хотим признать присутствие российских войск на территории отдельных районов Донецкой и Луганской области – это, во-первых. Во-вторых, мы как в Святом писании — подставляем каждый раз другую щеку и не отвечаем, тем более не ведем огонь на опережение", — сообщил Жданов.

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Военный эксперт сообщил, что боевики стреляют по подконтрольным Киеву территориям из артиллерии. Дальность выстрела из такого вооружения составляет до 15 километров. ВСУ, в свою очередь, отвечает из стрелкового оружия или пулеметов. Остальное вооружение отведено согласно директориям Минского протокола.

"Для того, чтобы обезопасить гражданское население можно использовать высокоточное оружие. Это корректирующие боеприпасы для артиллерии. К сожалению, политика президента — не стрелять", — отметил эксперт.

Как заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, российские наемники во время обстрелов украинских позиций хотят показать свою безнаказанность. Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина". "Основная цель таких провокаций – это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны. Особое внимание уделяется искаженному освещению реальной обстановки в СМИ и обвинению высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения", — подчеркнул Наев.

Стоит напомнить, что вопрос о ситуации на Донбассе и в Крыму на Генассамблее ООН должен поднять во время своего выступления президент Зеленский. По мнению украинского дипломата Александра Левченко, важно то, какой месседж направит президент Украины участникам Генассамблеи ООН. "Главное — это его (президента Зеленского – ред.) выступление перед столь уважаемым собранием, как Генассамблея ООН, и те месседжи, которые будут говорить, прежде всего, о деоккупации наших территорий, и Донбасса и, прежде всего АРК, потому что оккупация началась с Крыма. И закончиться тем, что Крым должен стать украинским полуостровом", — сообщил дипломат.