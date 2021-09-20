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Еще не обсуждали: в "Слуге народа" рассказали, когда решат кадровые вопросы в Кабмине Елена Мошенец рассказала, почему вопрос отставок министров пока откладывается

Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы Кабмина в конце сентября или начале октября, заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Это заявление прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" депутат из "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Думаю, вопрос будет рассматриваться на следующем заседании фракции. Обычно это происходит в понедельник на сессионной неделе, то есть через один понедельник. Тогда мы же сможем говорить о конкретных министрах. Мне кажется, это абсолютно логично, потому что на неделе, когда мы должны принять проект бюджета в первом чтении, ротации министров точно не будет тем фактором, который поспособствует стабилизации и дальнейшему обсуждению проекта бюджета. Логично не менять сейчас министров. После того, как все правки от разных комитетов обсудят, если вопрос ротации еще будет актуальным, это произойдет через один понедельник", — сказала она.

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Мошенец ответила, известны ли министры, которые останутся и которые будут уволены.

"Мне кажется, проще исключить тех министров, о которых не говорят, те три-пять, о которых не упоминают. На самом деле, не обсуждали, думаю, об этом будем говорить на следующей фракции, если это еще будет актуальным. Те фамилии, которые мелькают в медиа, и правда на слуху, например, фамилия Уруского, у которого давно конфликт с главой профильного комитета, и это ни для кого не секрет. Но будет ли его кандидатура вынесена на обсуждение премьер-министром — это вопрос, пока таких инициатив не было. Я думаю, окончательный список министров будет, если будет, в конце сентября в лучшем случае", — сказала она.

Ранее глава Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, каких министров осенью могут уволить и по какой причине:

"Украинский институт будущего вчера презентовал социологическое исследование, мы спрашивали "как вы относитесь к возможной отставке правительства Шмыгаля". 63% украинцев говорят о том, что они готовы поддержать отставку правительства, и более того, 73% мужчин критично настроены".