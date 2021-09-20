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Встреча Зеленского в ООН не повлияет на ситуацию в Крыму и Донбассе – дипломат Важно, какой месседж Зеленский даст во время своего выступления — дипломат о визите президента на Генассамблею ООН

Главная задача Украины — это полная деоккупация своих территорий и в первую очередь Крыма, так как оккупация началась именно с него. В связи с этим встреча президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем может иметь неплохой промежуточный результат, хотя сам визит решающим не будет. Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Александр Левченко.

"Главное - это его (президента Зеленского – ред.) выступление перед столь уважаемым собранием, как Генассамблея ООН, и те месседжи, которые будут говорить, прежде всего, о деоккупации наших территорий, и Донбасса и, прежде всего АРК, потому что оккупация началась с Крыма. И закончиться тем, что Крым должен стать украинским полуостровом", — сообщил дипломат.

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По мнению Левченко, встреча Зеленского с генсеком Гутерришем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом не будет решающей, но промежуточное ее значение велико.

"Для нас еще есть вопрос тактического характера — насколько у нас реформирована система судов, правоохранительных органов, и как идут реформы по корпоративному управлению, имеется в виду управление НАК "Нафтогаз". В конце концов, поддержка относительно евроатлантического направления была получена от президента США во время последнего визита нашего президента в Вашингтон, так что есть конкретные вещи, с которыми мы подходим к этой встрече, и она не решающая, но между тем неплохой промежуточный результат можно ожидать", — сообщил Александр Левченко.

Напомним, Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк, где встретится с генеральным секретарем НАТО, генсеком ООН и лидерами нескольких государств. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что ключевым вопросом участия президента в заседании Генассамблеи станет тема Крыма.

По мнению эксперта-международника Руслана Осипенко, эта встреча выводит Украину на новый уровень решения вопроса по деоккупации Крыма и Донбасса. "Это веская причина для нас как для государства поддерживать ту динамику, которую задала "Крымская платформа" с вопросом возврата Крыма и деоккупации Донбасса. Фактически мы выносим этот вопрос на более высокий уровень. Учитывая, что представителя ООН не было на "Крымской платформе", теперь президент едет туда и может с трибуны поднять этот вопрос", — сказал он.

По словам российского политолога Андрея Пионтковского, поездка Владимира Зеленского на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи в ООН, открытие которой состоялось 14 сентября, — это правильное тактическое решение. "Я думаю, что очень правильно Зеленский запланировал посещение в конце сентября США. Вокруг Украины складывается очень напряженная ситуация. На всех российских пропагандистских каналах угрозы в отношении Украины становятся все более решительными. В разгаре "операция Гляйвиц", в которой две составляющие: дать обоснование нового витка российской агрессии, это ежедневные обвинения Украины в вымышленных терактах в России; и …снова очередная тема "распятых мальчиков" на Донбассе, обстрелы мирных жителей "украинскими фашистами", — сказал политолог.