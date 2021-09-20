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Выносим вопрос Крыма на более высокий уровень — эксперт о важных встречах Зеленского Руслан Осипенко рассказал, на что может рассчитывать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк, где встретится с генеральным секретарем НАТО, генсеком ООН и лидерами нескольких государств. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что ключевым вопросом участия президента в заседании Генассамблеи станет тема Крыма.

Что Украина может получить в результате, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Это веская причина для нас как для государства поддерживать ту динамику, которую задала "Крымская платформа" с вопросом возврата Крыма и деоккупации Донбасса. Фактически мы выносим этот вопрос на более высокий уровень. Учитывая, что представителя ООН не было на "Крымской платформе", теперь президент едет туда и может с трибуны поднять этот вопрос", — сказал он.

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По словам эксперта, Украина попадает в объявленную ООН повестку дня.

"Это очень кстати, потому что фактически глобальная повестка дня, которую объявила ООН, это изменения климата, пандемия COVID и увеличение числа конфликтов. Мы как раз попадаем в последний раздел с агрессией России, мы можем поднять этот вопрос и громко заявить о том, что Россия делает с выборами в целом на оккупированных территориях", — сказал он.

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Добавим, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины.

"Это касается вопросов противодействия российской агрессии. Это очень важно. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с Генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН к вопросам Крыма", — заявил министр.