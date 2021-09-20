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Гончаренко о реакции власти Украины на выборы в России: "Это наша обязанность" Депутат высказался о проведении голосования на оккупированных украинских территориях

Примерно 150 тысяч жителей неподконтрольной части украинского Донбасса проголосовали на выборах в Государственную думу России. Это самое большое количество волеизъявлений среди голосований за рубежом, сообщили в федеральном Совете по правам человека. По словам ее представителя, Кирилла Вышинского, по состоянию на вечер воскресенья для избирателей из Донбасса организовали 1400 рейсов на участки в РФ.

Чем должна ответить украинская власть, рассказал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Государственная дума избрана нелегитимно, эти выборы — фарс. Выборы полностью сфальсифицированы, а для Украины еще важно, что они проводились на оккупированной части нашей территории. Я являюсь автором проекта постановления Верховной Рады, который был поддержан конституционным большинством на прошлой сессионной неделе, 318 коллег это поддержали. Это обращение к международным институциям, ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Евросоюзу, парламентам всех стран-членов ООН, о том, что эти выборы были нелегитимными, проводились на нашей территории, чтобы не признавать их результаты и не признавать эту Госдуму легитимной", — сказал он.

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Депутат отметил, что Украина должна обязательно поднимать вопрос легитимности выборов в России.

"Нужно понимать, что, к сожалению, это вряд ли означает, что с Россией просто перестанут общаться, учитывая все обстоятельства, но это важная реакция украинского парламента. Также на следующей неделе начнется сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на которой мы обязательно будем поднимать этот вопрос", — сказал он.

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Гончаренко добавил, что на данный момент не видит возможности для исключения делегации России из ПАСЕ.

"Позиции России достаточно усилились. Политика "заглянуть в глаза Путину" дала свои результаты. Я не думаю, что сегодня возможно выгнать Россию из ПАСЕ, но поднимать этот вопрос, выступать, вносить доклады и резолюции — это наша обязанность", — сказал он.

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