23:14, Вчера

Путин похоронил Минские договоренности - экс-министр о ситуации на Донбассе Анатолий Гриценко прокомментировал новое обострение

Президент России Владимир Путин "похоронил" Минские соглашения, поэтому сегодня они не работают.

Такое мнение в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" высказал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, комментируя ситуацию на Донбассе.

"То, что говорили наши руководители, что будет обострение на Донбассе после выборов в России - так обострение уже есть. Возьмите последние 10 дней, практически каждый день шли сообщения о раненых и погибших. Даже сегодня было применение оружия, которое запрещено. Не работает "Минск" абсолютно, он мертв. Я бы сказал, что Путин уже похоронил "Минск", - заявил экс-министр.

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Гриценко напомнил, что Минские договоренности были подписаны в сентябре 2014 года.

"После того Путин вместе с так называемыми "Л/ДНР" провел двое выборов вопреки "Минску". И последний штрих, кроме паспортизации (массовой раздачи гражданства РФ жителям ОРДЛО - ред.), это то, что они закрыли миссию ОБСЕ на внешней границе. То есть они могут возить все, что угодно, даже без формального контроля. Поэтому когда нас обвиняют в том, что мы похоронили "Минск" - это Путин похоронил, его уже нет, он не действует", - подчеркнул он.

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Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия хочет принудить Украину к подписанию "третьих минских соглашений".

"По-моему, планы сейчас такие: некая военная эскалация на Донбассе, которая принудит Украину к третьим минским соглашениям, что будет уже не крючком, а крюком, на который они планируют окончательно повесить украинское государство", - заявил Пионтковский.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд президента России Владимира Путина.

"Российская сторона постоянно выдвигает все новые и новые условия", - заявил Арестович.