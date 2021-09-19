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Путин не будет использовать выборы в Госдуму для новой аннексии - "слуга народа" По мнению нардепа, президент РФ не хочет менять сложившуюся на Донбассе ситуацию

Президент России Владимир Путин не будет использовать выборы в Госдуму РФ как инструмент для аннексии новых территорий Украины.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Я бы не ставил в прямую пропорциональную зависимость выборы и привлечение граждан Украины, которые там проживают (в ОРДЛО - ред.), до выборов. Я бы не ставил в прямую зависимость активизацию радикализации событий, которые происходят в ходе военных действий, которые ведет Россия на территории Украины, поэтому здесь есть много разных составляющих, причин и следствий. Но я не думаю, что выборы в данном случае будут использоваться напрямую как способ очередной аннексии части территории Украины", - заявил Вениславский.

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По мнению нардепа, Путин больше заинтересован в поддержании статус-кво - "что есть такая ситуация на востоке Украины, которая ему выгодна, которая существенно сдерживает прогресс Украины в направлении евроатлантической и европейской интеграции и т.п.".

Ранее дипломат Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что голосование жителей оккупированных районов Донбасса на российских выборах свидетельствует, что РФ перешла к открытому отторжения ОРДЛО от Украины.

"Россия фактически перешла от гибридной войны, где она прятала своих военных и говорила, что их нет, к прямым действиям по отторжению оккупированных регионов от Украины. Поэтому это должно быть зафиксировано политически - и для истории, и для наших международных партнеров", - заявил он.

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании примут участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.