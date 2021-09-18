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Закон об олигархах ведет к "путинизации" Украины – экс-нардеп Борислав Береза отметил, что об опасном законопроекте заговорили даже международные эксперты

Закон об олигархах, поддержанный в первом чтении Верховной Радой, является попыткой перераспределить контроль над СМИ и создает угрозу для свободы слова в Украине.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

"Главная проблема в том, что этот законопроект не только дискриминационный для кого-либо, а фактически это попытка перераспределить СМИ. И это главная проблема, с которой мы сможем столкнуться", - подчеркнул он.

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Береза процитировал слова шведского дипломата Андерса Ослунда на конференции YES относительно закона об олигархах:

"Вы предлагаете, чтобы олигархи лишились СМИ? А кому они должны их продать? Власти? Но это тот же путь, который когда-то избрал Путин, вы предлагаете путинизацию Украины?"

По его словам, если даже международные эксперты говорят об угрозе для свободы слова и демократии, в Украине должны на это обращать внимание.

"Когда власть говорит, что хочет что-то сделать для Украины, я могу с этим согласиться, но хочу, чтобы это подтвердила Венецианская комиссия, которая является наиболее квалифицированной структурой в Европе по вопросам демократии и конституционализма. Именно поэтому я за то, чтобы этот законопроект рассмотрела комиссия, а потом мы выполнили все рекомендации. Я уже знаю, что они скажут о нем. Самый худший для нас вариант будет, если законопроект будет принят, – например, Украина может подпасть под мониторинг ПАСЕ, и выйти из него почти невозможно. Более того, фактически может быть свернуто сотрудничество с Украиной в разных направлениях, так как будет признано, что Украина идет недемократическим путем", - заявил экс-нардеп.

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Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5599 об ограничении влияния олигархов, который он внес на рассмотрение парламента 2 июня. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.