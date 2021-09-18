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Политолог о выборах в Госдуму России: ЕС признает результаты, санкций не будет Экономические и политические отношения ЕС и России постоянно углубляются, отметил Валерий Клочок

Евросоюз признает итоги выборов в Госдуму России. Несмотря на участие в голосовании жителей оккупированных украинских территорий, новые европейские санкции Кремлю не грозят.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Валерий Клочок.

"Я не владею информацией, что Россия непосредственно, физически, будет организовывать голосование на территории ОРДЛО. Если она организует там, то фактически признает свое присутствие. Она не отрицает свое присутствие в Крыму, но в Крыму уже не первые выборы, уже есть депутаты Госдумы, выбранные от Крыма. Это вопрос – как это повлияло на санкционную политику, например Европейского Союза или Украины? Никак. Потому что, например, делегация Российской Федерации в ПАСЕ была восстановлена, она там есть", - напомнил политолог.

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Клочок также оценил рекомендацию Европарламента странам ЕС – быть готовыми не признавать выборы в Госдуму в случае выявления нарушений. По его мнению, "это сотрясение воздуха, и не более".

"Выборы признают по факту, санкций не будет, конечно. Экономические отношения ЕС и России постоянно углубляются, и не только экономические, но и политические, военные. НАТО не будет как-то по-другому вести себя по отношению к России. Они заинтересованы в том, чтобы в Крыму было более мощное присутствие войск России для соблюдения баланса на Ближнем Востоке. Об этом не говорят, но это свершившийся факт. Нет никаких оснований говорить, что выборы будут на что-то влиять", - считает эксперт.

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщает "РБК-Украина", в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию "Успенская". Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Российский политтехнолог Игорь Князев в эфире телеканала "Украина 24" назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российских властей - получить больше голосов.