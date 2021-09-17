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Путин не отказался от нападения на Украину – Саакашвили "Для сдерживания российской агрессии важно иметь союзников", – сказал Саакашвили

Новое вторжение России в Украину – это вопрос времени. Чтобы избежать крупномасштабного нападения российской армии, необходимо позволить Украине начать экономическое развитие.

Об этом в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" сообщил глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Политик отметил, что избежать вторжения России в Украину этой осенью помогли западные союзники. По его словам, президент РФ Владимир Путин не отказывается от плана нового захвата украинских территорий. Саакашвили объяснил, что нужно делать Украине, чтобы Путин не пошел войной дальше.

"Для этого нужна воля второй стороны, но у второй стороны нет этой воли. Поэтому у меня есть только один рецепт – сдерживание, работа с нашими западными союзниками. Этой осенью удалось избежать крупномасштабного нападения России из-за позиции американцев, особенно после Афганистана. И это очень важно – иметь союзников. Пока мы откладываем это нападение, которое Путин задумал и, безусловно, в этом направлении в любом случае намеревается что-то делать", — отметил политик.

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Кроме союзников, отметил Михаил Саакашвили, у Украины должна быть сильная экономика. Одним из условий экономического развития он назвал предоставление бизнесу комфортных условий для работы.

"Украина должна очень быстро развиваться. Там, где есть развитие – туда не будут нападать. Гораздо сложнее России будет нападать на Украину дальше, если она будет успешной, быстро развивающейся страной. Чтобы такой Украине стать, надо принимать Акт экономической свободы – освобождать бизнес, давать малому и среднему бизнесу возможность верить в собственно страну. Это укрепляет фланги", — подчеркнул Саакашвили.

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Об урегулировании ситуации на Донбассе на телеканале "Украина 24" высказал свою точку зрения американский дипломат Джон Хербст. Он отметил, что сегодня нет формата переговоров, которые бы прекратили войну на Донбассе. И эта война будет длиться до тех пор, пока Кремль не утратит к ней интерес, и не заберет оттуда своих военных и оружие.

"Я не вижу формат, который способствует сейчас переговорам, потому что вопрос о войне на Донбассе довольно простой — сейчас Кремль ведёт агрессию. Это потому, что Путин ещё не понимает, что он не может выиграть на Донбассе, но есть люди в Москве, которые понимают, что выиграть там (на Донбассе - ред.) они не смогут. Когда Путин или другой решающий человек в России это поймет, они найдут способ переговоров, чтобы вывести свои войска и свое оружие из Донбасса. До этого момента Минск не подтолкнул процесс ухода российских войск из Донбасса ни на сантиметр. Были интересные разговоры и переговоры об этой войне только между Вашингтоном", — сообщил Джон Хербст.

США готовы поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии. Американцы предоставят Украине вооружение, которое сможет защитить города и критическую инфраструктуру от ракетного обстрела. Речь идет о тактической системе ПРО "Железный купол", предназначенной для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что представляет собой эта система, и как Украина ее сможет использовать при теоретическом вооруженном нападении.

"Первое, нам его ("Железный купол" - ред.) еще не предоставляют. Конгресс США сделал запрос в Минобороны США о предоставлении, соответствующий законопроект внес один из конгрессменов. Второе, система "Железный купол" создана в Израиле. Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным. Система на девяносто процентов перехватывает все ракеты, которые выпускаются туда. Основное назначение — перехват управляемых тактических ракет. Она (система — ред.) может прикрыть район 15 на 10 квадратных километров. Это или город средней величины, или объекты критической инфраструктуры, или район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь", — сообщил Арестович.