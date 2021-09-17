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Жители ОРДЛО нужны России в качестве рабочей силы – Саакашвили "В России катастрофическая демографическая ситуация", – сказал Саакашвили

Россия хочет преодолеть демографический кризис за счет жителей Донбасса. О том, что Москва заинтересована в гражданах Украины как в трудовых ресурсах в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" сообщил глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Потому что в России, во-первых, катастрофическая демографическая ситуация. Во-вторых, на Донбассе практически все остановилось, предприятия конфискованы, большинство шахт закрыты. Слава Богу, что часть шахт остались на подконтрольной территории Украины. Потому что вы видите, какая сейчас проблема происходит с газом, с углем. Украина уже вынуждена завозить уголь из Казахстана. Цена на газ достигла исторического максимума, это означает, что все обещания, что газ будет субсидирован, будет очень трудно выполнить", — сообщил Саакашвили.

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О том, что украинцы, проживающие на территории ОРДЛО интересны России как рабочий инструмент, сообщил так же и российский правозащитник Марк Фейгин. Он обратил внимание на далеко идущие планы Москвы в отношении застройки городами малонаселенных территорий, в частности Сибирь. Об этом он сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"На самом деле уже ряд планов по освоению территории Сибири были озвучены министром обороны Шойгу, который заявил, что будут строиться города в Сибири. Там комментарии такие, будто это всего лишь предвыборный лозунг. Он (Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ - ред.) возглавляет список "Единой России" на так называемых выборах в Государственную Думу, и что на самом деле за этим ничто не стоит, что все эти планы будут забыты после выборов 17 сентября. На самом деле это не так. Действительно, у них есть планы, они их прорабатывали, чтобы в Сибири построить по линии важных стратегических магистралей ряд городов. Причем они имеют стратегическое значение с нуля. Я думаю, что нужна рабочая сила для того, чтобы осваивать эти территории, добывать полезные ископаемые и так далее. Я думаю, где-то пересекаются эти вещи, потому что в ряде министерств правительства РФ эти вопросы обсуждались", — сообщил Фейгин.

Также стоит напомнить, что Россия сейчас активно привлекает жителей Донбасса голосовать на выборах в Госдуму. Речь идет о гражданах, которые успели получить российские паспорта.

Оккупационная власть намерена организовать подвоз в Россию жителей ОРДЛО на электричках. В эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" российский политтехнолог Игорь Князев назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российской власти — получить больше голосов.

"Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом, действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", — считает политтехнолог.