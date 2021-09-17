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"Россия считает территорию Донбасса своей": Фейгин о выборах в Госдуму Все разговоры о Минских соглашениях теряют смысл, считает российский правозащитник

Участие жителей ОРДЛО в выборах в российскую Госдуму показывает, что Россия не намерена возвращать Украине Донбасс.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин. По его словам, действия России – "безусловно, провокация, потому что она демонстративна".

"Можно было не анонсировать, как они это делают - почти миллион розданных паспортов дает якобы право этому миллиону голосовать в Ростовской области и других регионах, поскольку не все проживают постоянно именно на Донбассе, а переезжают, находятся на территории России, и в принципе законодательство позволяет им голосовать. Это демонстрация того, что Россия считает территорию Донбасса своей", - заявил правозащитник.

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Как отметил Фейгин, "все разговоры о Минских соглашениях, о каких-то "формулах Штайнмайера" теряют всякий смысл".

"Если вы массово, а миллион человек – это не один, разрешаете именно таким образом вовлекаться в якобы формирование власти через выборы в России, то это, конечно, демонстрация того, что Россия никуда из Донбасса уходить не собирается. ...Ни передавать контроль над границей, ни при проведении выборов Киевом на территории ОРДЛО в соответствии с "планом Штайнмайера" и Минскими соглашениями, совершенно не собирается отдавать под контроль в полном смысле Киеву эту территорию", - заявил он.

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщает "РБК-Украина", в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию "Успенская". Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Российский политтехнолог Игорь Князев в эфире телеканала "Украина 24" назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российских властей - получить больше голосов.

"Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно же, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", - считает политтехнолог.