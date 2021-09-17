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Россия перешла от гибридной войны к прямому отторжению ОРДЛО от Украины - дипломат Украина имеет уникальный шанс, чтобы обвинить Россию в выходе из Минских соглашений, отметил Руслан Осипенко

Голосование жителей оккупированных районов Донбасса на российских выборах свидетельствует, что Россия перешла к открытому отторжения ОРДЛО от Украины.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Руслан Осипенко, комментируя выборы в Госдуму РФ.

По его словам, не признавать итоги российских выборов - это для Украины слишком мало.

"Сегодня Украина имеет уникальный шанс для того, чтобы сказать, что фактически Россия вышла из Минских соглашений. Этот шанс надо использовать. Что для этого практически надо сделать? Два заявления. Первое заявление - МИД ко всем нашим зарубежным партнерам, ко всем международным организациям, с которыми мы поддерживаем отношения, о том, что Россия фактически использует украинских граждан на оккупированных территориях в своих политических выборах. Она подрывает минский процесс, потому что логика минского процесса - возвращение этих территорий, этих граждан в Украину. Россия ровно противоположные вещи делает, поэтому для нас это шанс и окно возможностей сделать такие заявления. Второе заявление должно быть Верховной Рады для того, чтобы показать, что исполнительная ветвь власти и законодательная одновременно обращаются с заявлением, чтобы зафиксировать в истории факт того, что Россия этими действиями ставит точку на Минских соглашениях", - пояснил дипломат.

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Как подчеркнул Осипенко, недостаточно говорить, легитимная или нелегитимная Дума - "сегодня большие вещи творятся".

"Россия фактически перешла от гибридной войны, где она прятала своих военных и говорила, что их нет, к прямым действиям по отторжению оккупированных регионов от Украины. Поэтому это должно быть зафиксировано политически - и для истории, и для наших международных партнеров", - заявил он.

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщает "РБК-Украина", в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию "Успенская". Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Российский политтехнолог Игорь Князев в эфире телеканала "Украина 24" назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российских властей - получить больше голосов.

"Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно же, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", - считает политтехнолог.