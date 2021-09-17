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"Есть шанс обвинить Россию": военный эксперт о выборах в Госдуму на Донбассе Российская власть "никогда не заморачивается с юридическими процедурами", заявил Олег Жданов

Украина может обвинить Россию в нарушении Минских соглашений из-за участия в выборах в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса с российскими паспортами.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"У нас есть шанс обвинить Российскую Федерацию в срыве минских договоренностей, потому что там не предусмотрено присутствие российских дипломатических структур для того, чтобы была возможность организовать выборы якобы для граждан Российской Федерации. Это по минским договоренностям признано зоной конфликта, правда, не признано, какого. И там прописано, что на всей территории присутствуют иностранные войска. То есть там проводить любые политические мероприятия просто нет возможности", - объяснил военный эксперт.

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Жданов отметил, что в России уже заявляют о миллионе жителей Донбасса, которые якобы получили паспорта РФ.

"Очевидно, ситуация в России такова, что им нужен этот миллион голосов... Я так понимаю, что они без этого миллиона выборы не выиграют... Им надо сделать картинку, что на этих псевдоучастках есть очереди, есть люди, а потом мадам Симоньян (российская пропагандистка - ред.) расскажет, что здесь такая активность... И они миллион голосов приплюсуют куда надо", - заявил он.

Эксперт добавил, что Россия "никогда не заморачивается с юридическими процедурами, они делают что хотят".

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Как сообщает "РБК-Украина", в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию "Успенская". Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Российский политтехнолог Игорь Князев в эфире телеканала "Украина 24" назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российских властей - получить больше голосов.

"Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно же, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", - считает политтехнолог.