"Железный купол" может понадобиться Украине уже через неделю - Пионтковский

"Угроза военного вторжения России в Украину никуда не исчезла", - считает политолог

"Железный купол" может понадобиться Украине уже через неделю - Пионтковский

В США уже приняли решение о поставке в Украину ракетной системы «Железный купол» в 2022 году, но она может понадобиться значительно раньше.  

Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Новостью является вчерашнее решение Палаты представителей США о внесении поправки (о предоставлении Украине ракетной системы «Железный купол» - ред.) в оборонный бюджет на 2022 год, голосовали и демократы, и республиканцы. Естественно, это могло произойти только с поддержкой Белого дома», - заявил политолог.

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Однако, по его словам, предоставление ракетной системы может понадобиться не в бюджете в 2022 году, а уже на следующей неделе.

«Угроза военного вторжения России никуда не исчезла. А наоборот, сейчас как никогда вероятна, потому что Москва и Пекин ужасно вдохновлены провалом США в Кабуле и полагают, что это общий сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне. В американском Конгрессе уже два дня вызывают Блинкена, чтобы он там клялся, что США будут поддерживать Украину и Тайвань в случае российской и китайской агрессии. Этот вопрос обсуждается в рабочем порядке», - добавил Пионтковский.  

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Как сообщало издание Politico, "Железный купол" армии США может быть отправлен в Украину. 

По словам журналиста Дмитрия Гордона, Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений. Об этом он заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, насколько "Железный купол" необходим Украине:

"Первое, нам его ("Железный купол" - ред.) еще не предоставляют. Конгресс США сделал запрос в Минобороны США о предоставлении, соответствующий законопроект внес один из конгрессменов. Второе, система "Железный купол" создана в Израиле. Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным. Система на девяносто процентов перехватывает все ракеты, которые выпускаются туда. Основное назначение — перехват управляемых тактических ракет. Она (система - ред.) может прикрыть район 15 на 10 квадратных километров. Это или город средней величины, или объекты критической инфраструктуры, или район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь".

Источник Украина 24 Теги США оружие война Украина военная помощь Железный купол