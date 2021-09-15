22:47, Вчера

"Разумков на своем месте": нардепы прокомментировали слухи об отставке спикера Депутаты не видят причин увольнять председателя парламента

Отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова сегодня является лишь слухами. Об этом в программе "Хард с Влащенко" в эфире телеканала "Украина 24" рассказали народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

Железняк сообщил, что слышал слухи об отставке Разумкова, однако нардепы "Голоса" не поддержат его увольнение с поста главы парламента Украины.

"Я подтверждаю ваши слухи, я тоже слышал. Мы голосовали за назначение господина Разумкова, это один из кадровых вопросов, который мы поддержали. Я считаю, что он как спикер эффективен, он соблюдает регламент. Мне кажется, что это первый спикер, который движется по регламенту, внедрил сенсорную кнопку и независимо от того, входит ли фракция в оппозицию или коалицию, он действует одинаково в соответствии с регламентом. Я считаю, что голосовать за снятие Разумкова неуместно, фракция "Голос" не будет голосовать", — заявил нардеп.

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В свою очередь Ирина Верещук отметила, что Разумков проявил себя как эффективный спикер Верховной Рады. Также она отметила, что отставка Разумкова не более чем слухи.

"Я слышала, но на уровне слухов, я не знаю, какая информация у господина Железняка, но в данном случае это слухи. Я считаю, что Разумков на своем месте, и у нас есть намного большие вызовы и угрозы, чем пребывание господина Разумкова в кресле спикера парламента. Думаю, что не будет голосования, нет оснований", — подчеркнула она.

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Ранее Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров. "Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", — объяснила "слуга народа".

Кроме того, народный депутат из "Батькивщины" Валентин Наливайченко также сообщал, что в Кабмине в ближайшее время могут быть уволены три министра. "Относительно изменений в правительстве, я думаю, будут, как минимум три министра выставлены на замену, потому что голосов на замену правительства как такового нет. Я думаю, что первый, кто может уйти с поста — министр финансов (Сергей Марченко — ред.). Также вопрос к министру обороны (Андрею Тарану — ред.) не снят. Также серьезные вопросы относительно министра культуры (Александра Ткаченко — ред.) - нулевые, если не минусовые, результаты", — сказал Наливайченко.