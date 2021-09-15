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В Украине перепись населения отложили еще на год — подробности от нардепа "Выяснилось, что для переписи населения нужны миллиарды, и их нужно где-то брать", – сказала Ирина Верещук

Перепись населения в Украине отложена еще на год. Почему в 2022 году невозможно провести в Украине эту процедуру, в программе "Хард с Влащенко" в эфире телеканала "Украина 24" сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Если я правильно понимаю, это будет полноценная перепись населения, то есть от дома до дома, чтобы мы четко знали, сколько у нас людей. Это было нашим программным шагом, мы говорили, что начнем с переписи. Но выяснилось, что это миллиарды, и их нужно заложить в бюджет и где-то взять. А если взять, то от кого-то забрать. Нормально, что это будет в 2023 году, так как в 2022 у нас нет таких средств, нужно на безопасность, оборону, субсидии. Нормально, что перепись будет, ненормально, что мы не рассчитали свои силы, вначале пообещав, но сделав фальстарт с Дубилетом и той переписью, будет ли доверие к таким показателям? ", — отметила нардеп.

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Напомним, что в январе 2020 года Дмитрий Дубилет, который на тот момент занимал должность министра Кабмина, опубликовал в соцсети результаты оценки населения Украины по так называемой электронной переписи. При этом метод, к которому прибегнули, чтобы подсчитать количество украинцев, был нестандартным. Его вывели по формуле, в которую заложили показатели трех методов подсчета.

Так, во время подсчета учитывали опрос домохозяйств, государственные реестры и данные мобильных операторов. Брались также данные Госстата о возрасте и гендерной принадлежности населения, данные реестров обязательного государственного социального страхования и Пенсионного фонда, в частности, для расчета количества людей возрастом более 60 лет. Третьей составляющей в формуле стали данные госреестра физлиц, данные об украинцах, получающих пенсии, субсидии, а также лицах, которые подавались на загранпаспорт. У метода нашлось много противников, однако сам Дубилет считал, что метод себя оправдывает, так как погрешность составила всего 2,86%, да и сама "перепись" оказалась почти бесплатной.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планирующейся переписи населения в 2023 году. Он сказал, что эта перепись будет "необычной", так как ее будут проводить при помощи новых технологий.

Кроме того, упоминая о переписи населения, стоит напомнить, что Россия приложила усилия в направлении вывоза украинцев из Луганской и Донецкой областей. Раздача российских паспортов, на самом деле, не имеет ничего привлекательного, считает российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что идея о дешевой рабочей силе, которую будут представлять переселенцы из территорий Донецкой и Луганской областей, давно обсуждается в российском правительстве. "На самом деле уже ряд планов по освоению территории Сибири были озвучены министром обороны Шойгу, который заявил, что будут строиться города в Сибири. Там комментарии такие, будто это всего лишь предвыборный лозунг. Он возглавляет список "Единой России" на так называемых выборах в Государственную думу, и что на самом деле за этим ничто не стоит, что все эти планы будут забыты после выборов 17 сентября. На самом деле это не так", - сказал Фейгин.