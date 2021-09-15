17:26, Сегодня

"Железный купол" способен защитить города Донбасса от ракетных ударов - Арестович "Украина может получить современное вооружение США, способное защитить города от ракетного обстрела", - Арестович

США намерены передать Украине вооружение, которое сможет защитить города и критическую инфраструктуру от ракетного обстрела. Речь идет о тактической системе ПРО "Железный купол", предназначенной для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров.

Насколько это вооружение сегодня Украине необходимо и будет полезным, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Первое, нам его ("Железный купол" - ред.) еще не предоставляют. Конгресс США сделал запрос в Минобороны США о предоставлении, соответствующий законопроект внес один из конгрессменов. Второе, система "Железный купол" создана в Израиле. Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным. Система на девяносто процентов перехватывает все ракеты, которые выпускаются туда. Основное назначение — перехват управляемых тактических ракет. Она (система - ред.) может прикрыть район 15 на 10 квадратных километров. Это или город средней величины, или объекты критической инфраструктуры, или район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь", — сообщил Арестович.

Читайте также: "Украина и Россия в капкане": политтехнолог об угрозе большой войны между странами

Он отметил, что любая система имеет в работе погрешности и не может считаться универсальной. В ситуации с передачей "купола" Украине главным можно считать то, что страна получит мощное и действенное вооружение.

"Ни одна система вооружения не является универсальной. Здесь главное то, что Украина получит оружие самых современных образцов. Это означает повышение боевых возможностей ВСУ в целом и на конкретном направлении также. Сможет прикрыть либо два города ключевых, либо два района обороны, либо расположение войск, или два объекта критической инфраструктуры. Это полезно. Является ли панацеей как супероружие — нет, является ли конфликт на Донбассе единственным возможным сценарием конфликта – нет. То есть мы готовы к широкому спектру угроз. Но даже в условиях конфликта на Донбассе, например, для прикрытия Мариуполя или другого города это будет очень полезным оружием. Если мы помним военные удары по Мариуполю", - сказал советник.

"Град" – это реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм. Вооружение предназначено для поражения открытой и прикрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Как сообщало издание Politico, "Железный купол" армии США может быть отправлен в Украину. Отмечается, что с момента вступления в должность администрация Джозефа Байдена продолжала поставки оружия и учебных материалов украинским военным, в том числе оборудования на сумму 275 миллионов долларов.

Читайте также: Путин хочет войти в историю как человек, захвативший Украину и Беларусь - журналист

По словам журналиста Дмитрия Гордона, Россия может напасть на Украину одновременно с трех направлений. Об этом он заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24":

"Существует несколько версий возможных событий. И очень уважаемые мной люди говорят, что возможно развитие сценария таким образом, что Россия будет нападать с трех направлений – гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев, со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны оккупированного Крыма. Вот три направления, и Россия может напасть одновременно с трех направлений, теоретически", — отметил журналист.