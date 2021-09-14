22:54, Вчера

Новое вторжение России в Украину может проходить по трем направлениям — Гордон "Теоретически Россия может напасть одновременно с трех направлений", - заявил журналист

Россия может напасть на Украину одноременно с трех направлений, сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Существует несколько версий возможных событий. И очень уважаемые мной люди говорят, что возможно развитие сценария таким образом, что Россия будет нападать с трех направлений – гомельско-черниговского, то есть с Беларуси, и это кратчайший путь на Киев, со стороны оккупированного Донбасса, и со стороны оккупированного Крыма. Вот три направления, и Россия может напасть одновременно с трех направлений, теоретически", — отметил журналист.

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Тем не менее Гордон считает новое российское вторжение в Украину маловероятным. Хотя, по его мнению, трудно определить, какие идеи могут возникнуть в голове президента РФ.

"На практике мне не верится, честно говоря. Я ни в коем случае не призываю к успокоенности какой-то, нет. Надо быть во всеоружии, ждать от этих негодяев всего, что только возможно. Но, мне кажется, Путин не решится сейчас на прямое вторжение в Украину. Что у него в голове, знает только он – и то не всегда",- подчеркнул Гордон.

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Напомним, по мнению экс-руководителя главного следственного управления СБУ, генерал-майора Василия Вовка, российские войска в Беларуси сегодня не являются угрозой для Украины. Однако Кремль не отказывается от идеи вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины. Вовк считает, что новое соглашение на миллиард долларов на поставку российского оружия в Беларусь направлено не против Украины, а против стран НАТО.

"Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область — это идти против Западной Украины, ни Киевская — это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", — заявил генерал.

Стоит напомнить, что Россия вынашивает план по заселению Сибири переселенцами из Украины. Таким образом, на сегодня Москву интересуют не только украинские территории, но и сами украинцы. Российский правозащитник Марк Фейгин обратил на это внимание в эфире на телеканале "Украина 24". Он отметил, что идея о дешевой рабочей силе, которую будут представлять переселенцы из территорий Донецкой и Луганской областей, давно обсуждается в российском правительстве.

"В данном случае, мне кажется, используется ситуация для того, чтобы жителей Донбасса отправлять туда за маленькими какими-то зарплатами и привлекательными социальными условиями, чтобы они переселялись именно на эти территории. Потому что иногда складывается впечатление, что этот миллион розовых паспортов гражданам Украины на Донбассе, и возможность их переселения означает, что они все приедут в Москву и Петербург. Естественно, это не так, никому они там не нужны. То есть это, мне кажется, имеет целью создание ресурса дешевой трудовой силы. Я думаю, в этом направлении все и делается", — сказал адвокат.