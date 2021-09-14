20:32, Сегодня

Говорить об отставках в Кабмине рано, кроме одного министерства — нардеп "Это может быть как смена министра, так и другого рода кадровые изменения", - отметила Янченко

Кадровая ротация в Кабмине, которая наблюдалась на протяжении 2021 года, заложила положительную тенденцию в эффективность работы украинских министерств, однако говорить о новых изменениях сейчас рано.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

Нардеп подчеркнула, что говоря о ротации в министерствах, речь может идти не только о самих министрах, но и других сотрудниках. В частности, сообщила Янченко, есть ряд пожеланий в отношении кадрового усиления в Минобороны.

"Сейчас говорить о кадровых изменениях рано. Есть время у Верховной Рады понять, что произошло за летние каникулы. Есть время у министров, в частности у тех, которых постоянно озвучивают на телеканалах, показать результат. Что касается Минобороны, я могу сказать, что действительно есть пожелание, просьба у профильного комитета подумать над, возможно, каким-то кадровым усилением. Это может быть как смена министра, так и другого рода кадровые изменения",- отметила она.

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По словам Янченко, последние назначения в Кабмине показали позитивный результат. Таким образом, считает нардеп, даже если ротации будут, это принесет Украине пользу.

"Если говорить о других министерствах, то я бы не спешила. В то же время видим сейчас такую положительную тенденцию. Мне кажется, что все последние кадровые назначения в Кабмин – и Монастырский, и Кубраков, и Любченко – это кандидаты профессиональные, честные, которые на сегодня уже показывают результат. Даже если изменения в Кабмине будут, то это будут перемены к лучшему", — сказала нардеп.

К слову, когда речь пойдет о выборе кандидатов на должности министров, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде будет опираться на мнение президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Александр Качура.

"В первую очередь мы будем опираться на мнение президента Зеленского. Потому что ему народ Украины доверил власть, и он вправе нам рекомендовать тех кандидатов в министры, которые, на его взгляд, достойны занять эту должность. А в целом надо делать аудит работы всех без исключения министерств, и делать выводы", — сказал Качура.

Кроме того, ранее заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о кадровых перестановках в правительстве. По его словам, такое произойти может.

"Я отношусь к любой должности исключительно с точки зрения - выполняет ли человек, который на ней находится, тот функционал, который на него возлагается, или нет. И сразу, общаясь с президентом, премьером и другими, мы всегда договаривались: ты на этой должности до тех пор, пока эффективно справляешься. Никто не имеет никаких обид, если будет решено, что его работа выполняется неудовлетворительно. Вы уже имели возможность не один раз видеть это", — сказал он.