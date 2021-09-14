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Россия насильно заставляет жителей ОРДЛО участвовать в выборах в Госдуму – нардеп "В России уже не знают, как заманить на свои нелегитимные выборы жителей Донбасса", - заявил Гончаренко

Российские власти запускают бесплатные поезда из ОРДЛО в Россию, заставляя жителей оккупированных территорий участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«В России уже не знают, как завлечь на свои нелегитимные выборы жителей Донбасса (на территории ОРДЛО – ред.), и придумали запустить бесплатные поезда. Например, жителей Ясиноватой, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Амвросиевки будут отвозить до станции Успенская в Ростовской области, чтобы они смогли проголосовать на российских выборах», - написал депутат.

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Он подчеркнул, что Москва показательно плюет на все международные нормы и устраивает цирк вокруг выборов в Госдуму.

«Помимо того, что она насильно заставляет участвовать жителей оккупированного Донбасса, она еще и проводит выборы в оккупированном Крыму и Севастополе. Именно поэтому на прошлой неделе Верховная Рада поддержала мое постановление об обращении в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС, а также в парламенты все стран-членов ООН с призывом признать нелегитимными выборы в Госдуму РФ и ее последующие решения. Мы продолжаем бороться за наши оккупированные территории», - отметил Гончаренко.

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Ранее в российских СМИ сообщалось, что так называемые «власти ДНР» запустят бесплатные поезда в Россию для участия жителей ОРДЛО в российских выборах в Госдуму.

Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Напомним, в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" глава общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что Россия, запустив так называемую "программу переселения соотечественников", не сделала ничего нового, и данная программа направлена на то, чтобы улучшить демографическую ситуацию и привлечь квалифицированную рабочую силу с оккупированных территорий Украины:

"Начало военной кампании на востоке Украины имело целью именно решение демографической ситуации в России. Сейчас в России проживают примерно от 1,5 до 2 млн жителей оккупированных территорий, которые были вынуждены выехать. Речь идет о том, что за счет квалифицированной рабочей силы россияне пытаются решить несколько вопросов: демографические, получение квалифицированной рабочей силы. Все-таки уровень профессиональной подготовки жителей оккупированных территорий выше, чем у рабочих из Средней Азии, и им не нужно интегрироваться в российское общество, потому что они носители русской культуры. Учитывая, что зарплата на оккупированных территориях составляет всего 8-12 тыс. рублей, думаю, что желающих выехать будет достаточно".