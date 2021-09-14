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"Видео похоже на настоящее": политэксперт о скандальной записи с якобы Леросом Если ГБР докажет, что на записи действительно Гео Лерос, ему может грозить до 5 лет тюрьмы

Видеозапись, на которой якобы нардеп Гео Лерос обсуждает имитацию нападения на себя и берет за это 60 тысяч евро, похожа на настоящую. Такое заявление в программе "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сделал политический консультант Сергей Быков.

"Вполне вероятно, что это видео настоящее, несмотря на то, как его опубликовали. То, что на него обратили внимание правоохранители, свидетельствует о том, что этому видео можно доверять, его нужно будет проверить. Именно поэтому ГБР в своем сообщении указывает, что "лицо, похожее на Гео Лероса", изображено на этом видео", - сказал эксперт.

Быков отметил, что если следствие установит, что на этом видео Лерос, то по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса ему грозит от 2 до 5 лет заключения.

"Но подписать сообщение о подозрении господину Леросу должен генеральный прокурор, потому что депутат – это человек с особым статусом в Украине, и просто любой следователь или прокурор не может подписать", - сказал политконсультант.

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По словам Быкова, сейчас широко используется "технология отсроченного запуска информации", которая обнародуется в определенные моменты.

"Мы наблюдаем, что сейчас отдельные политики или структуры используют технологии отсроченного запуска информационных сообщений. Помните, история "Бигус-инфо" о целом ряде их расследований? Они так же публиковали только через некоторое время. Главное, о чем это свидетельствует – любые преступления или махинации, которые фиксируются на видео, будут в распоряжении украинских правоохранителей. И тайные договоренности, и планы в конце концов выйдут на поверхность, и люди будут знать правду", - сказал Быков.

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Эксперт допустил, что запись была сделана на камеры наблюдения в бизнес-центре, либо в учреждении, где проходила встреча, и "такие видео никто не удаляет, их приберегают для лучших времен".

Отметим, что 13 сентября анонимные телеграм-каналы опубликовали видео плохого качества, где человек, похожий на Лероса, предлагает собеседнику организовать физическое нападение на него для дискредитации представителей власти. Сам же нардеп считает, что против него начата грязная кампания в ответ на его выступление в Верховной Раде.

Напомним, 9 сентября Лерос выступал с трибуны Верховной Рады. Его слова, касающиеся Владимира Зеленского и Андрея Ермака, выходящие за рамки темы выступления, возмутили Николая Тищенко. Он подошел к трибуне и силой вытащил Лероса, но драку остановили, после чего Лерос закончил выступление. Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сказал, что вопрос об исключении Тищенко из фракции "Слуга народа" может быть рассмотрен на заседании фракции. "У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, что если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал нардеп.