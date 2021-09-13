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"Друзьям стоит прощать ошибки": Яценюк о заявлении президента Эстонии по Украине Экс-премьер не сомневается, что Украина вступит в Евросоюз

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украину отделяют от Евросоюза "световые годы" было ошибкой, которой воспользовались враги Украины.

Об этом пишет экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"Эстония наш друг. Настоящий. Поэтому друзьям стоит прощать ошибки. Правда, ошибками наших друзей пользуются наши враги. Российский пропагандистский ресурс времен СССР распространил позицию президента Эстонии госпожи Кальюлайд о "световых годах до вступления Украины в ЕС". Мы адекватные люди и понимаем, что это не произойдет завтра. Но это наш выбор и наше стремление. Путь сложный и долгий. Но единственно верный и праведный. Если бы во время советской оккупации доминировали настроения, что Эстония станет свободной страной в световые годы, то декларация Веллеса о непризнании оккупации Эстонии, Латвии и Литвы, которую США приняли в 1940 году, осталась бы только на бумаге. Но наши братья завоевали свою независимость. Как и мы. И независимость завоевали, и защитили ее, и в ЕС вступим", - заявил Яценюк.

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По словам экс-премьера, "только тот, кто идет и борется, - достигает и побеждает".

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью изданию "Европейская правда", что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - отметила Кальюлайд.

Позже Кальюлайд во время форума YES-Brainstorming повторно заявила, что Украина находится "в нескольких световых годах" от выполнения условий для вступления в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что разочарован позицией президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали наиболее искренне и наилучшим образом. Мы донесли свою позицию, оценку до МИД Эстонии, до посла Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина - безусловно, друзья и партнеры", - заявил министр.