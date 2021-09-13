16:10, Сегодня

Войска России могут вторгнуться в восемь областей Украины - генерал СБУ

Российские войска в Беларуси сегодня не являются угрозой для Украины, однако Кремль не отказывается от идеи вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. По его мнению, новое соглашение на миллиард долларов на поставку российского оружия в Беларусь направлено не против Украины, а против стран НАТО.

"Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - заявил генерал.

В то же время, Вовк отметил, что в Кремле "никто никуда не девал план "Новороссия".