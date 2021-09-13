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Россия больше не скажет "нас там нет" - участница ТКГ о выборах в ОРДЛО Жителей Донбасса заставляют голосовать на выборах в Госдуму, заявила Татьяна Иванова

После того как жители оккупированных районов Донбасса проголосуют на выборах в Госдуму России, Кремль больше не сможет утверждать, что "нас там нет".

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Не только студентов заставляют голосовать на предстоящих российских выборах, это касается и "государственных служащих" в ОРДЛО. Это не только студентов касается, это очень большая часть населения Донбасса, проживающего на оккупированных территориях. Большинство из них будут вынуждены голосовать не потому, что они хотят, а потому, что это для них способ выживания", - сказала она.

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Как подчеркнула Иванова, если "такое произойдет и на Донбассе будут люди голосовать, то Россия не сможет больше сказать ни в минских переговорах, ни на международных площадках или любых институциях, что "нас там нет".

"Для того чтобы они проголосовали на этих территориях, по законам Украины и по всем международным договорам должны быть государством Украина организованы там зарубежные округа. Если такие округа Украиной там не будут созданы, то граждане России не могут голосовать на этих территориях", - объяснила она.

На вопрос, как должна реагировать Украина, участница ТКГ ответила:

"Я думаю, Украина на это будет реагировать должным образом и обращаться к международному сообществу, чтобы эти выборы были признаны недействительными не только Украиной, но и другими государствами. Кроме того, будет соответствующая реакция на то, что эти территории не только оккупированы, но Россия считает их своими, если проводит выборы. А это значит - такая же аннексия, как и в Крыму".

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко заявлял, что участие в сентябрьских выборах в Госдуму России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставит под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом", пишет Liga.net.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными", – сказал Николаенко.

В июле первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили более 600 тысяч украинцев.