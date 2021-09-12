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"Украина зажата в тиски": экс-глава СБУ о возможной войне с Россией Игорь Смешко считает, что завоевать Украину России не под силу

Россия своими войсками зажала Украину "в тиски", однако завоевать и удержать ее под контролем она не в состоянии.

Об этом заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Фактически наша граница является новой военной опасностью. Мы подковой уже опоясаны. И не забывайте, что белорусская армия исторически проходила выучку в России. Мы фактически уже в тисках. На территории Беларуси уже и так была создана военно-воздушная база, имеющая запасное вооружение для наступательных операций на прибалтийском направлении и украинском. А сейчас уже перешло в плоскость совместных учений и совершенствования навыков как единого механизма. Оборонного там ничего нет, там все наступательное", - отметил он.

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Как подчеркнул экс-глава СБУ, Украине "немедленно нужно отрабатывать концепцию, какова конфигурация наших Вооруженных сил будет в оборонной операции, если мы будем атакованы с трех направлений этих клещей".

"Какие у нас силы, если у нас союзников нет? Какая должна быть глубокоэшелонированная оборона? Нужно готовить для этой операции, чтобы был нанесен такой урон наступательным частям, что долго продолжать не смогли бы. Завоевать и держать под контролем крупнейшую территорию Европы с 40-миллионным населением для страны, где 140 млн населения и максимум 150 тыс. подготовленных, невозможно на долгую перспективу, это катастрофа. Но нам от этого не легче", - заявил Смешко.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming заявил, что вероятность войны с Россией существует. На вопрос о возможности полномасштабной войны с РФ президент ответил:

"Считаю, может быть... Это самое страшное, что может быть… Но, к сожалению, такая вероятность есть".

Зеленский добавил, что возможная война будет самой большой ошибкой России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что РФ восприняла заявление Зеленского "с сожалением".

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал Песков.