18:11, Сегодня

"Украина и Россия в капкане": политтехнолог об угрозе большой войны между странами Россия сдержанно отреагировала на слова Зеленского об угрозе войны, отметил Глеб Павловский

Вероятность открытой войны между Россией и Украиной остается высокой, стороны все время находятся на грани.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский публицист и политтехнолог Глеб Павловский, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией и реакцию Кремля.

"Меня удивило, что ответ (России на слова Зеленского о войне – ред.) был сравнительно сдержанный. Я мог бы ожидать какого-то более истерического ответа. Если говорить о фактической стороне дела, ничего хорошего в нынешнем положении нет, и действительно стороны находятся все время на грани начала войны. Это связано не только с планами, война не всегда идет по плану. При таком состоянии фронта она может действительно возникнуть, а если возникнет, то очень быстро станет полномасштабной, поскольку там завязано много интересов многих стран", - заявил российский политтехнолог.

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По его словам, нынешняя ситуация является "капканом для России и Украины".

"Что бы ни сделала Россия, Украина вынуждена будет отвечать, что бы ни сделала Украина – Россия с большим удовольствием ответит. В этом проблема, а вовсе не в справедливости, она начнется уже потом, где-то после войны. Пока мы находимся в ситуации апреля-мая этого года, когда война чуть было не началась", - заявил Павловский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming заявил, что вероятность войны с Россией существует. На вопрос о возможности полномасштабной войны с РФ президент ответил:

"Считаю, может быть... Это самое страшное, что может быть… Но, к сожалению, такая вероятность есть".

Зеленский добавил, что возможная война будет самой большой ошибкой России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что РФ восприняла заявление Зеленского "с сожалением".

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал Песков.