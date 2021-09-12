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Безсмертный: Переговоры по Донбассу в Минске – проигрыш украинской дипломатии

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске были проигрышем украинской дипломатии, поскольку проходили "на площадке противника".

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал политик и дипломат, экс-участник ТКГ по Донбассу Роман Безсмертный.

"Первым местом ведения переговоров была Женева, Кремль отказался. И это не добрая воля Лукашенко, просто перевод войны на поле битвы противника. Само ведение переговоров в Минске является проигрышем украинской дипломатии, я об этом говорю с самого начала, начиная с того, что каждого из нас могли задержать, и это не имело бы абсолютно никаких последствий", - сказал дипломат.

Безсмертный заявил, что по таким людям как он, существовали уголовные дела, и только личные договоренности на высшем уровне позволяли ему пересекать границу Беларуси.