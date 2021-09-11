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Политик из США о безвизе и свободной торговле с Украиной: и то, и другое достижимо Визит Зеленского в Нью-Йорк должен укрепить связи США и Украины, считает Борис Пинкус

Украина укрепляет связи с США, получение безвизового режима и свободной торговли со Штатами является для нее достижимой задачей.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, оценивая итоги переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Главное достижение президента Зеленского в США – это то, что Америка полно и всецело, как на уровне президента США, так и Конгресса, поддерживает целостность и независимость Украины, и Донбасс был, есть и останется частью Украины, так же, как и Крым вернут в зону влияния Украины. Этого будем добиваться независимо от того, что у нас в Белом доме. Я хочу сделать большой акцент на результатах визита. После визита Зеленского рейтинг популярности Украины вырос на 4%, было 62%, сегодня 66%", - рассказал американский политик.

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Как отметил Пинкус, предстоящий визит Зеленского на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и встреча с конгрессменами обещают быть еще более полезными для укрепления связей США и Украины.

"Мы на своем уровне проявляем инициативу о поддержке в том, чтобы Украина и США имели зону свободной торговли и был безвизовый режим. И то, и другое достижимо", - добавил он.

Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

В частности, Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Стороны призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины. США подтвердили, что "никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма".

США заявили о готовности выделить 463 млн долларов на поддержку реформ в Украине, 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Также США пообещали не допустить использования Россией "Северного потока-2" как геополитического оружия.