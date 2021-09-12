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"300 км до Харькова": военный эксперт сказал, откуда ждать удара армии России Украина не должна терять бдительность, заявил Александр Мусиенко

Самая большая военная угроза для Украины со стороны России идет не из Беларуси, где проходят учения "Запад-2021", а с другого направления.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"Тех угроз, которые могут идти из Беларуси, сейчас не очень много, вопреки тому, что много экспертов заявляют, что чуть ли не наступление может быть оттуда. Для нас угрозы остаются неизменными: 20-я и 8-я армии, которые находятся практически в Воронеже - 20-я армия находится там со штабом, это 300 км до Харькова. Там ударная группа войск создана и продолжает создаваться. Это те же армейские объединения, которые участвуют в этих учениях. Угроза – это как раз это направление", - объяснил военный эксперт.

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По его словам, на белорусском направлении "важнее всего отслеживать, что будет у них происходить с авиацией, с ракетами на военной базе Барановичи на юго-западе Беларуси".

"Нужно будет отслеживать, останется ли что-то, выйдет ли все, останется ли ограниченное количество. Пока что можно со сдержанными прогнозами сказать, что если что-то и останется российское, то в небольших объемах. Но вместе с тем, учитывая, что наращивается милитаристская истерия в России, терять бдительность нельзя", - подчеркнул Мусиенко.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2021" не несут существенной угрозы для Украины.

"Реальной угрозы в смысле "тучи враждебные веют над нами", как мне кажется, нет. Есть увеличение военной опасности по отношению к Украине, которое связано с проведением этих учений. Они более масштабные, чем непосредственно активная фаза, которая пройдет на территории Беларуси. Начиная с 2017 года, россияне задействуют во время этих учений от 150 до 250 тыс. военнослужащих по всей территории России, это стратегические учения с переброской сил с Дальнего Востока. Но, тем не менее, именно такие учения были и в 2017 году, в 2019 - как мы видим, тогда ничего не случилось", - сказал Арестович.

В свою очередь советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка выразил уверенность, что российские войска не останутся в Беларуси после учений.

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" проходят на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.