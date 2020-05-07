20:08, Сегодня

Выборов на Донбассе в 2020 году не будет - журналист озвучил причину Журналист Дмитрий Гордон рассказал, пройдут ли в этом году выборы на Донбассе и вернутся ли "республики" в Украину

О том, состоятся ли местные выборы на Донбассе в этом году, высказался известный журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Абсолютно исключаю такую возможность. Ни местных выборов на Донбассе в этом году не будет, ни возвращения Донбасса Украине. Переговоров сколько-нибудь продуктивных с россиянами не будет", — заявил он.

По мнению Гордона, Путин отдаст Украине Донбасс на своих условиях.

"Ключи от мира на Донбассе в кармане Путина, и он их доставать оттуда не собирается. Донбасс — разменная карта, он его держит для того, что когда всем уже всё надоест — он скажет: "Ребята, отдаю Донбасс, но на наших условиях, Крым признаём "российской территорией" и снимаем санкции, и разошлись в разные стороны". Вот этого он ждет", — считает журналист.

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