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Быстрое вступление Украины в Евросоюз возможно – британский эксперт Нил Фергюсон привел в пример Румынию, Болгарию и балтийские страны

У Украины сегодня нет никаких препятствий для быстрого вступления в Европейский Союз.

Такое мнение высказал во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", британский историк, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета (США) Нил Фергюсон.

"У наших (Великобритании – ред.) отношений с Европейским Союзом долгая история. Я лично не был сторонником Brexit, но было решение, Британия захотела быть вне членства. Но ситуация в Украине абсолютно другая. Я не вижу никаких аргументов против того, чтобы Украина была в ЕС. Например, если балтийские страны стали членами ЕС, почему не может и Украина?" – отметил Фергюсон.

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По его словам, Европа "просто хочет добиться того, чтобы Украина выполнила требования для того, чтобы соответствовать критериям членства".

Комментируя возможные сроки вступления Украины в ЕС, историк отметил:

"Я не думаю, что мы можем говорить о десятилетиях. Давайте вспомним, как происходило расширение ЕС – довольно быстро. Решение было принято в 1999 году, а потом все шло очень быстро. Вспомните Румынию, Болгарию – они члены ЕС, и процесс присоединения был очень быстрым. Я не вижу никаких препятствий, ситуация в Украине не отличается радикально от ситуации в Румынии и Болгарии. То есть быстрое вступление возможно".

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью изданию "Европейская правда", что ни Украина, ни Грузия, ни Молдова все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - отметила Кальюлайд.

Президент Эстонии добавила, что на пути к евроинтеграции указанным государствам мог бы помочь некий "промежуточный этап".

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление президента Эстонии в эфире телеканала "Украина 24", отметил, что присоединение Украины к Европейскому Союзу - это вопрос не количества лет, а достойного выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.