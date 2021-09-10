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"Антиолигархический законопроект" направили в "Венецианскую комиссию" - подробности По мнению нардепов и экспертов, скандальный законопроект №5599 нарушает права человека

Так называемый "законопроект об олигархах" (№5599) рассмотрит Венецианская комиссия. Отправить его для консультации председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил после обращения уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом говорится в сюжете программы "Большая пятница" на канале "Украина 24".

"Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезно для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросом верховенства права", - сказал экс-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

С ним согласен шведский дипломат Фредерик Весслау:

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии".

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Пока в Венецианской комиссии ожидают рассмотрения документа, в Верховной Раде думают, что с ним делать дальше: слишком много скандальных положений. Сейчас законопроект находится в профильном комитете, депутаты подали более 1200 поправок. Во фракциях заявляют, что законопроект №5599 является популистским, и рассматривать его рано.

"Председатель нашей фракции Ярослав Железняк уже поставил подпись под обращением к спикеру о том, чтобы отправить скандальный законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Фракция "Голос" неоднократно выступала о том, что инициатива является популистской и не позволяет на самом деле бороться с олигархами", - сказала народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудик.

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Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что законопроект нарушает права человека и не соответствует европейскому законодательству, и за нынешнюю редакцию голосовать нельзя.

"Наше законодательство должно быть адаптировано к европейскому, соответствовать нормам европейского законодательства. А в этом законе нарушаются права человека, там нет ничего о борьбе с олигархами. Извините, пожалуйста, вы заведете сайт, который станет успешным, его назовут медиа, вас назовут олигархами, закроют этот сайт, и вас еще и будут таскать потом", - сказала Геращенко.

Напомним, "антиолигархический законопроект" в первом чтении нардепы поддержали еще летом. Уже тогда юристы говорили, что документ нарушает Основной закон, поскольку наделит Совет нацбезопасности и обороны полномочиями, не предусмотренными Конституцией, и, самое главное, - ограничит права человека.