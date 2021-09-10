19:04, Сегодня

"Можем взять Донецк и Луганск": военный эксперт объяснил громкое заявление Данилова Армия должна быть готова восстановить территориальную целостность в любой момент, заявил Олег Жданов

Украине нужно всячески пропагандировать возможности своих Вооруженных сил, чтобы сделать дипломатию по Донбассу более эффективной.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова о готовности украинской армии взять Донецк и Луганск.

"Главное назначение вооруженных сил любой страны – это защита суверенитета и территориальной целостности. И господин Данилов тут просто высказал, что мы для того и держим вооруженные силы, чтобы они были готовы восстановить территориальную целостность в любой момент, если будет приказ. И, кстати, любые дипломатические переговоры нужно начинать с того, что твоя армия готова выполнить задачу по назначению. То есть силовым путем освободить эти территории. И тогда дипломатия становится очень эффективной", - сказал эксперт.

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По его словам, военные учения России "Запад-2021" и такая риторика – "это параллельные процессы".

"Сегодня главная цель этих учений – запугать НАТО и показать, что нецелесообразно накапливать войска на границах России или стран, где есть интересы России. Но нам нужно пропагандировать и всячески распространять боевые возможности наших вооруженных сил, что они способны сегодня выполнять задачи, защищать Украину и восстановить территориальную целостность в пределах Украины", - подчеркнул Жданов.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированные Донецк и Луганск, если получат такой приказ.

"Наша армия может выполнить любую задачу... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?", – заявил Данилов.

Отметим, что на Донбассе за последние дни зафиксировано резкое увеличение количества обстрелов. Боевики обстреливают по всей линии разграничения.