"Можем взять Донецк и Луганск": военный эксперт объяснил громкое заявление Данилова

Армия должна быть готова восстановить территориальную целостность в любой момент, заявил Олег Жданов

"Можем взять Донецк и Луганск": военный эксперт объяснил громкое заявление Данилова

Украине нужно всячески пропагандировать возможности своих Вооруженных сил, чтобы сделать дипломатию по Донбассу более эффективной.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова о готовности украинской армии взять Донецк и Луганск.

"Главное назначение вооруженных сил любой страны – это защита суверенитета и территориальной целостности. И господин Данилов тут просто высказал, что мы для того и держим вооруженные силы, чтобы они были готовы восстановить территориальную целостность в любой момент, если будет приказ. И, кстати, любые дипломатические переговоры нужно начинать с того, что твоя армия готова выполнить задачу по назначению. То есть силовым путем освободить эти территории. И тогда дипломатия становится очень эффективной", - сказал эксперт.

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По его словам, военные учения России "Запад-2021" и такая риторика – "это параллельные процессы".

"Сегодня главная цель этих учений – запугать НАТО и показать, что нецелесообразно накапливать войска на границах России или стран, где есть интересы России. Но нам нужно пропагандировать и всячески распространять боевые возможности наших вооруженных сил, что они способны сегодня выполнять задачи, защищать Украину и восстановить территориальную целостность в пределах Украины", - подчеркнул Жданов.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "1+1", что Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированные Донецк и Луганск, если получат такой приказ.

"Наша армия может выполнить любую задачу... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?", – заявил Данилов.  

Отметим, что на Донбассе за последние дни зафиксировано резкое увеличение количества обстрелов. Боевики обстреливают по всей линии разграничения.

Источник Украина 24 Теги СНБО ВСУ Олег Жданов Донецк Алексей Данилов Луганск