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Переговоры по Донбассу: экс-министр назвал варианты для Украины Дипломат Владимир Хандогий рассказал, как нужно разговаривать с Россией и актуальны ли Минские договоренности

О возможном "плане Б", о котором не раз говорили украинские власти, комментируя переговоры по Донбассу, рассказал дипломат, бывший и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий в эфире канала "Украина 24".

"Разговоры о плане Б, а возможно, и о плане В, Ц ведутся уже давно, и мне кажется, что они имеют под собой основания просто из-за того, что план А не работает, и мы должны понимать, что если определенный период времени мы не достигаем результатов, безусловно, мы должны выдвигать новые идеи, инициативы. Экспертное сообщество давно уже говорит о необходимости модификации формата и пересмотре Минских договоренностей. Мне приятно слышать, что о необходимости плана Б заговорили на высшем уровне. Среди экспертов этот план если не разрабатывался детально, то предлагались варианты, в частности план может предусматривать расширение "нормандского формата "переговоров", — сказал он.

Эксперт рассказал, как добиться от России согласия на переговоры:

"Чтобы знать, идет ли на это Россия, нам нужно предложить таким образом, чтобы у них не было возможности отказаться. В 2014 году был так называемый "женевский формат", но по неизвестным причинам он не продолжился. Но тогда встречались, по крайней мере, представители США. И второе – пересмотр иерархии шагов для выполнения Минских договоренностей. В подписанном в Париже документе я не вижу конкретики и прорыва".

Ранее экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя очередной раунд переговоров глав МИД стран "нормандской четверки", назвал условие для договоренностей Украины с Россией.