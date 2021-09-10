11:41, Сегодня

"Не о чем говорить": экс-премьер оценил возможную встречу Зеленского и Путина Путин хочет принудить Украину к "дружбе на своих условиях", заявил Арсений Яценюк

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не имеет смысла, поскольку Кремль отказывается обсуждать деоккупацию Крыма и Донбасса.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Относительно возможной встречи Путина с Зеленским - я вообще не понимаю смысла этой встречи. О чем встречаться? Владимир Путин сказал - я готов встретиться с Зеленским, и мы будем обсуждать двусторонние отношения, только не будем обсуждать Крым, Донецк, Луганск. А что тогда мы будем обсуждать с вами? Какой предмет обсуждения? Владимир Путин вместе со своей армией захватил территорию Украины. Это такой "русский стеб" - он умеет это делать. Он фактически объявляет - вы приезжайте ко мне в Москву, вы же вассалы, я вам повестку дня сказал. Вы должны приехать ко мне в Москву и рассказать о том, как мы будем дальше дружить на условиях, которые выставил Владимир Путин. А то, что касается Крыма, Донецка и Луганска - это уже решенные вопросы для России, это наши территории. Поэтому я не вижу никакого смысла в этой встрече", - заявил политик.

Читайте также: Зеленский может встретиться с Путиным в США: дипломат озвучил прогноз

По словам Яценюка, надо реально смотреть на вещи - на сегодня Путин не пойдет на уступки.

"Украинское государство и президент должны осознать - нам нужно становиться сильнее каждый день - экономически, военно и политически. Наступит то время, когда Россия ослабнет, и наша переговорная позиция будет сильнее", - подчеркнул он.

Читайте также: Встречи Зеленского и Путина не будет - экс-глава МИД

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии, который транслировал телеканал "Украина 24", заявил, что рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, результатом такой встречи может стать обмен удерживаемыми лицами.

"Меня интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как делает это он с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате"... Если будет встреча в "нормандском формате" – мы работаем над этой встречей – то будет возвращение какого-то количества людей ", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины готов встретиться с Владимиром Путиным в любой момент. Сам Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин не хочет встречи с Владимиром Зеленским.

"Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому я думаю, что встречи никакой не будет", - считает Фейгин.