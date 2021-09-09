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Тищенко могут исключить из "Слуги народа" за драку с Леросом - нардеп В то же время нардеп считает, что виноват и сам Гео Лерос, который "озвучивал другие какие-то вещи"

Вопрос об исключении нардепа Николая Тищенко из фракции "Слуга народа" может быть рассмотрен на заседании фракции. Об этом в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24" сказал депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, что если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос (об исключении Тищенко - ред.) на следующем заседании фракции", - сказал Качура.

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В то же время нардеп считает, что в конфликте виноват и внефракционный депутат Гео Лерос.

"Второе. Парламентский комитет установит вину, и моя личная позиция по этому поводу – что все-таки, давайте будем честными, нельзя и так действовать с точки зрения буквы закона, и когда выступают во время рассмотрения вопроса и озвучивают другие какие-то вещи, это тоже не предусмотрено регламентом", - сказал Качура.

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Напомним, 9 сентября Лерос выступал с трибуны Верховной Рады, его слова, касающиеся Владимира Зеленского и Андрея Ермака, выходящие за рамки темы выступления, возмутили Тищенко. Он подошел к трибуне и силой вытащил Лероса, но драку остановили другие депутаты и спикер Дмитрий Разумков, после чего Лерос закончил выступление.

По словам политолога Вадима Крарасева, устроив потасовку на трибуне Верховной Рады, оба депутата выиграли, но от этого проиграл парламентаризм как институт власти. "Каждый выиграл по-своему. Одного укрепили в визуальном статусе борца с режимом, а второго как его защитника. А проигрывает страна, парламентаризм", - сказал эксперт.