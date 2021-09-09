20:11, Сегодня

Зеленский сделает правильный шаг против России, поехав на Генассамблею ООН - Пионтковский Российский политолог, живущий в США, рассказал, что Россия готовит оправдание нового витка агрессии против Украины

Возможная поездка Владимира Зеленского на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи в ООН, открытие которой состоится 14 сентября, - это правильное тактическое решение в связи с усиливающейся российской агрессией. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Я думаю, что очень правильно Зеленский запланировал посещение в конце сентября США. Вокруг Украины складывается очень напряженная ситуация. На всех российских пропагандистских каналах угрозы в отношении Украины становятся все более решительными. В разгаре "операция Гляйвиц", в которой две составляющие: дать обоснование нового витка российской агрессии, это ежедневные обвинения Украины в вымышленных терактах в России; и сегодня с утра очередная тема "распятых мальчиков" на Донбассе, обстрелы мирных жителей "украинскими фашистами", - сказал политолог.

Пионтковский прогнозирует, что во время пребывания Зеленского в США будет пик агрессии России.

"В этой обстановке очень важно оказаться в этот момент в США как для оперативной связи с американским руководством, так и для прямого обращения с трибуны Генассамблеи к мировому сообществу. Я думаю, это правильное тактическое решение. Эти дни будут пиком нового витка российской агрессии. И очень актуальным будет пребывание Зеленского в Нью-Йорке в это время", - сказал Пионтковский.

Читайте также: Будет большая газовая война с Россией — политолог рассказал детали

76-я сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября, общие прения будут проходить 21-27 сентября. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что возможность визита Владимира Зеленского на Генассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Дипломат и экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Зеленский смог бы встретиться с Владимиром Путиным на сессии Генассамблеи ООН, однако, как передает "Украинская правда", Путин не будет участвовать в сессии.

Российский политический аналитик Ольга Курносова считает, что до выборов в Госдуму в сентябре Россия не будет нападать на Украину. "Никаких военных действий ожидать не стоит, потому что эти выборы про другое. Это про раздачу денег, которые получат пенсионеры и военнослужащие, это про образование… Все страшилки звучат максимум из уст главы МИД Лаврова и Минобороны Шойгу. Но я не ожидаю до выборов в Госдуму никаких военных действий", — сказала она.