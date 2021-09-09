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Тищенко и Лерос выиграли, проиграл парламентаризм - политолог о скандале По мнению Вадима Карасева, такими поступками депутаты "дебилизируют население"

Нардеп из "Слуги народа" Николай Тищенко и внефракционный Гео Лерос, устроив потасовку на трибуне Верховной Рады, оба выиграли, но от этого проиграл парламентаризм как институт власти. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" заявил политолог Вадим Карасев.

"Каждый выиграл по-своему. Одного укрепили в визуальном статусе борца с режимом, а второго как его защитника. А проигрывает страна, парламентаризм", - сказал эксперт.

Карасев осудил выступление Лероса и сказал, что такие вещи депутаты могут говорить в кулуарах, но не с трибуны парламента. Он также призвал не выяснять личные отношения.

"Это не делает чести нашему парламенту. Нельзя же превращать его в выяснение личных отношений. Это – личные отношения. Политика – это не про личные отношения. Даже если у тебя есть личная неприязнь к тем или иным политикам, ты должен это облекать в политическую форму. Заявление о том, что "это мафия", - ну не надо бросаться этими словами. Мы и так все время зрителя понижаем, дебилизируем. Мыслить кто будет в этой стране? А что мы потом хотим? Что во власть проходят какие-то непонятные люди… А как они могут не пройти, если избиратель привык к такому уровню общей культуры или некультуры?" - сказал Карасев.

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Политолог скептически отозвался об уровне политической подготовки Тищенко и Лероса.

"Эти два фигуранта откуда пришли? Они же не политики, один из ресторанного бизнеса, другой граффити рисовал. Так что вы хотите? Там что, люди с высокой интеллектуальной академической и политической культурой? А мы голосовали, это тоже урок", - сказал Карасев.

Напомним, скандал между депутатами возник 9 сентября во время выступления Лероса с трибуны парламента. Тищенко не понравились слова, касающиеся Владимира Зеленского и Андрея Ермака, и он силой вытащил депутата из-за трибуны. Драка была остановлена, и Леросу дали возможность закончить выступление.

Нардеп из "Слуги народа" Тарас Тарасенко сказал, что Тищенко в инциденте вел себя "не совсем адекватно", однако считает, что виноваты оба депутата. "Представим ситуацию, когда вас или вашего руководителя будут все время оскорблять в течение длительного времени во время прямых эфиров. Фактически мы предоставляем слово, и Гео Лерос этим пользуется. На самом деле, мы хотели послушать ситуацию о "Укрзализныце", однако снова лозунги, шоу. Николай Тищенко, пожалуй, сорвался, не выдержал такого поведения и совершил не совсем адекватный поступок. Мы провели короткое совещание в партии, и решили обратиться в регламентный комитет и ходатайствовать о привлечении к ответственности обоих депутатов", - сказал Тарасенко.