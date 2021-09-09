16:37, Сегодня

Тищенко вел себя неадекватно: "слуга народа" и экс-нардеп об инциденте с Леросом Нардеп Тарас Тарасенко считает, что виноваты оба депутата, и к ним будут применены дисциплинарные меры

Выяснение отношений силой в парламенте стало традиционным, и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в инциденте с внефракционным Гео Леросом вел себя "не совсем адекватно". Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявили экс-нардеп Валерия Заружко и депутат от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко.

Заружко считает, что подобные скандалы не нравятся людям, которые "устали от шоу".

"В Раде это уже стало "доброй" традицией – действительно существует силовое выяснение отношений, но такого хайпа, как раньше, на этом уже не удается собрать. Люди к такому привыкли, адаптировались, но это не значит, что людям нравятся такие инциденты. Мне кажется, наоборот, они вызывают в обществе уже определенную усталость, люди хотят решения их вопросов, плодотворной работы над будущим Украины и интересов каждого простого украинца, а не вот этого шоу. Поэтому время шоу и шоуменов потихоньку уходит, как и время выяснения отношений таким нецивилизованным способом", - сказала экс-нардеп.

В то же время Тарасенко считает, что виноват не только Тищенко, но и Лерос, и фракция будет инициировать привлечение к ответственности обоих.

"Представим ситуацию, когда вас или вашего руководителя будут все время оскорблять в течение длительного времени во время прямых эфиров. Фактически мы предоставляем слово, и Гео Лерос этим пользуется. На самом деле, мы хотели послушать ситуацию о "Укрзализныце", однако снова лозунги, шоу. Николай Тищенко, пожалуй, сорвался, не выдержал такого поведения и совершил не совсем адекватный поступок. Мы провели короткое совещание в партии, и решили обратиться в регламентный комитет и ходатайствовать о привлечении к ответственности обоих депутатов", - сказал Тарасенко.

Читайте также: "Да закройте уже рот": Шуфрич устроил перепалку со "слугой народа" в прямом эфире

Отметим, что скандал между депутатами произошел 9 сентября во время выступления Лероса с трибуны парламента. Тищенко не понравились слова Лероса, касающиеся Владимира Зеленского и Андрея Ермака, и он силой вытащил депутата с трибуны. После этого спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании на 15 минут, но драка была остановлена, и Леросу дали возможность закончить выступление.