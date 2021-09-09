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При выборе министров "слуги народа" будут опираться на мнение Зеленского – Качура "Это наш политический лидер, мы должны прислушиваться к его точке зрения", - сказал нардеп

При выборе кандидатов на должности министров в Кабмине депутаты из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде будут опираться на мнение президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Собеседования проводятся с кандидатами на должности министров. Но у нас есть внутренняя договоренность, поскольку окончательное решение еще не принято и у нас фракция не собиралась. У нас фракция будет собираться уже перед следующей сессионной неделей, и мы уже будем обсуждать конкретно. В первую очередь мы будем опираться на мнение президента Зеленского. Потому что ему народ Украины доверил власть, и он вправе нам рекомендовать тех кандидатов в министры, которые, на его взгляд, достойны занять эту должность. А в целом надо делать аудит работы всех без исключения министерств и делать выводы», - сказал Качура.

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«Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране», - добавил нардеп.

Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, каких министров осенью могут уволить и по какой причине:

"Украинский институт будущего вчера презентовал социологическое исследование, мы спрашивали "как вы относитесь к возможной отставке правительства Шмыгаля". 63% украинцев говорят о том, что они готовы поддержать отставку правительства, и более того, 73% мужчин критично настроены".